Geld gestolen bij inbraak in winkel

Publicatie: zo 15 juli 2018 11.54 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag is er een inbraak gepleegd in een winkel aan de Tine Talmanstraat in Drachten.

Buurtbewoners hoorden omstreeks 05:30 uur een harde knal gevolgd door glasgerinkel. Bij de inbraak is onder andere 600 euro contant geld en een aantal onderdelen van een camerasysteem buitgemaakt.

De inbreker(s) hebben een stoeptegel door het ruit gegooid om zo de deur te forceren. Forensische opsporing is ter plaatse gekomen om de sporen veilig te stellen. De eigenaar doet aangifte.

In 2017 wisten dieven de zaak ook al binnen te dringen, ook toen werd een aantal honderden euro's buitgemaakt.