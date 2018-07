Record: 10.820 dekens in park Vijversburg

Publicatie: vr 13 juli 2018 11.14 uur

TYTSJERK - Komend weekend is de grootste gehaakte deken van de wereld te zien in park Vijversburg in Tytsjerk. Het gaat om 10.820 dekens die liggen over 30.000 vierkante meter. De recordpoging zal worden aangemeld bij het Guiness book of records.

Het project ‘de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld’ is een initiatief van een aantal Leeuwarders en wordt ondersteund door zorgorganisatie Palet (onderdeel van de KwadrantGroep) en de gemeente Leeuwarden. De uitdaging was om 10.000 gehaakte dekens in de maat 140x200 cm te verzamelen. De dekens bestaan uit granny squares van 10x10 cm. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een internationaal project waarbij zelfs mensen buiten Nederland meededen.

Welkom op 14 en 15 juli

Op zaterdag 14 juli zijn de dekens van 10.00 tot 21.00 uur en op zondag 15 juli van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen in park Vijversburg, Swartewesein 2, in Tytsjerk.

Houd voor de laatste informatie de Facebook-pagina van de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld in de gaten: www.facebook.com/samenhaken/