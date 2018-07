Woensdag wordt brug Burgum 'verbeterd'

Publicatie: di 10 juli 2018 18.17 uur

BURGUM - Het verkeer moet woensdag rekening houden met vertraging op de brug van Burgum. Rijkswaterstaat heeft dinsdag bekendgemaakt dat zij samen met de provincie Fryslân woensdag aan de slag gaan met 'verbetermaatregelen' aan de brug.

Omdat men niet precies weet wat het probleem is, zal de brug regelmatig worden geopend en gesloten om te kijken hoe alle systemen werken. De brug zal dus ook geopend worden terwijl er geen scheepvaart is. De brug zal verder niet geopend worden voor de hoge scheepvaart.

In de afgelopen weken trad er meerdere malen een storing op waarbij de brug meestal meer dan een uur gestremd was voor het autoverkeer. Zondag waren de monteurs nog maar een uurtje verdwenen en er trad in de avond opnieuw een storing op. Elke keer moet er dan een monteur komen die het systeem 'reset' en vervolgens gaan de slagbomen binnen enkele minuten zonder problemen omhoog.