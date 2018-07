IJsland was Drachten voor met handstand-record

Publicatie: zo 08 juli 2018 16.20 uur

DRACHTEN - Het wordt ontzettend spannend voor DGC uit Drachten. Zaterdag werd een poging gedaan om het wereldrecord 'handstand' te verbeteren. Dezelfde recordpoging werd op 17 mei 2018 ook gedaan in IJsland. Bij deze poging, in een sporthal in Reykjavík, deden 607 mensen tegelijk de handstand (zie video). In Drachten stonden in totaal 594 mensen op de kop.

Guiness of World Records zal binnenkort uitsluitsel moeten geven. Op hun website staat momenteel nog het Belgische record uit 2006 met 399 mensen. De organisatie van Guiness of World Records heeft enige tijd nodig om al het bewijsmateriaal te ontvangen en te verwerken. Dat zal de reden zijn dat er nog geen nieuw record in de boeken is gegaan.