Fietser geschept door auto in Drachten

Publicatie: do 05 juli 2018 16.52 uur

DRACHTEN - De traumahelikopter en twee ambulances zijn donderdag uitgerukt voor een aanrijding op de Handwerkerszijde in Drachten. Omstreeks 16.20 uur werd een fietser door een auto geschept op de kruising met de Wagenmakersweg.

Vermoedelijk zag het slachtoffer de auto, die van rechts kwam, niet aankomen en een botsing was het resultaat. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving van het ongeval ruim afgezet voor onderzoek.

FOTONIEUWS