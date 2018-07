Geen vuurwerk bij Lawei-debat

Publicatie: wo 04 juli 2018 18.22 uur

DRACHTEN - Raadsleden waren dinsdagmiddag kritisch en unaniem werd er ingestemd met alle aanbevelingen van de onderzoekscommissie in haar rapport over het Lawei-debacle. De angel werd echter al snel uit het debat gehaald. ,,Insteek is niet dat er koppen gaan rollen, maar dat we er van gaan profiteren bij ander andere projecten zoals het zwembad”, vatte Pieter van der Zwan van de ChristenUnie samen.

Burgemeester Tom van Mourik heeft het rapport met aandacht gelezen. Hij kan zich vinden in de opvatting dat de bestuurders op beslissende momenten niet de mogelijkheden hadden om in te grijpen. ,,Met één punt heb ik meer moeite en dat is de veronderstelling dat onze gemeentelijke organisatie niet goed functioneert. Dat doet mij een beetje pijn. Er kunnen natuurlijk dingen beter, maar er gaat ook heel veel goed. We hebben meer dan honderd projecten lopen en die lopen goed. En sommigen niet. Dan moet je zeggen wat er aan schort zodat we er van kunnen leren zodat het in de toekomst beter kan.”

De raad nam nog een amendement van GroenLinks aan, dat het college oproept om voor 1 oktober met een plan van aanpak te komen om niet in dezelfde valkuil te stappen als bij De Lawei. Uiteindelijk kostte dat project zes miljoen meer dan begroot, nadat de schouwburg vlak voor de oplevering bouwer Van Norel aan de kant zette. De raad voor arbitrage voor de bouw stelde de aannemer op alle punten in het gelijk.