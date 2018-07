Elske Kampen wint Kultuerpriis 2017

BURGUM - Dichteres en schrijfster Elske Kampen uit Gytsjerk heeft de Kultuerpriis 2017 van Tytsjerksteradiel gewonnen. Ze kreeg dinsdag uit handen van wethouder Rommert Dijk de prijs, een cheque van 950 euro en een oorkonde. De Kultuerpriis is in het leven geroepen voor diegene die aansprekend werk levert op het gebied van cultuur. De prijs is beschikbaar gesteld door de gemeente.

Elske Kampen debuteerde in 2010 met de dichtbundel 'Fan glês it brekken'. Ze kreeg daarvoor de ‘Fedde Schurerprijs’. De bundels ‘Man en Mem’ (2014) en ‘Ynbyld’ (2017) volgden. Naast de Friese dichtbundels heeft Kampen ook diverse tweetalige dichtbundels en bloemlezingen gemaakt.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de poëzie van Elske Kampen en haar vermogen om passende woorden te vinden voor het kleurrijke landschap van haar gevoel.