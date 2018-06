Man bekneld in kledingcontainer Altenastreek

Publicatie: za 30 juni 2018 15.20 uur

DOKKUM - Een man is zaterdagmiddag aan de Altenastreek in Dokkum bekneld geraakt in een kledingcontainer.

Iets over half drie werden de hulpdiensten gealarmeerd. Een ambulance en de brandweer van Dokkum kamen ter plaatse. De ambulance die als eerste ter plaatse was wist de man uit de container te bevrijden.

De man had een nieuwe broek gekocht en hij zou de oude broek in de kledingcontainer gooien. Daarbij gooide hij echter ook de nieuwe broek mee de container in.

Met een breekijzer maakte de man de klep open en gewapend met een huishoudtrapje daalde de man af in de ondergrondse container. De brandweer ging vervolgens op zoek naar de nieuwe broek.

FOTONIEUWS