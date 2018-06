Man die jongen aanreed, had geen geldig rijbewijs

Publicatie: za 30 juni 2018 09.30 uur

WâLTERSWâLD - De autobestuurder, die dinsdag een jongetje aanreed, had geen geldig rijbewijs. Volgens de politie was de man al meerdere jaren niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De aanrijding vond dinsdagmiddag plaats op de Foarwei in Wâlterswâld.

De politie (VOA( heeft donderdagochtend opnieuw onderzoek verricht aan de Foarwei. De toestand van het jongetje is nog steeds kritiek, hij ligt in het UMCG te Groningen.

De veroorzaker is inmiddels door de politie gehoord. Hij kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder geldig rijbewijs. Het boetebedrag wordt bepaald door de officier van justitie, aldus de politie.