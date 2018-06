'Lawei-rapport ondermaats'

Publicatie: vr 29 juni 2018 18.10 uur

DRACHTEN - "Organiseer een open avond, open een internetplatform of doe een bitterballenbijeenkomst met deskundigen en burgers. Zet burgerkracht in als het gaat om een blik op de aansturing van projecten en ik geef u op een briefje dat er betere adviezen uit komen dan uit deze rapportage." Inwoner Maarten Noordhoff stuurde al een open brief met zijn kritiek op de bevindingen van de onderzoekscommissie, die het Lawei-dossier onder de loep nam. Hij herhaalde zijn opvatting tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst.

Noordhoff wees meteen naar de verkiezingsbelofte van de partijen die vinden dat er dingen anders moeten met een open bestuursstijl. "Laat dit rapport een aanzet wezen voor het nieuwe college", vindt hij. Noordhoff was niet de enige die kritiek uitte. Oud-raadslid Raf Pronk nam de microfoon en vond de aanbevelingen van de commissie teleurstellend. "Het doel van het raadsonderzoek was om lessen te leren bij nieuwe grote bouwprojecten. De commissie stelt dat er een te groot vertrouwen was, zonder voldoende kritisch te zijn. Hoe tekortkomingen op technische en juridische bouwzaken kunnen worden voorkomen, komen niet in het rapport naar voren. Dat er onvoldoende kennis en professionaliteit is, is een te globaal antwoord op de onderzoeksvraag. Daar had ik aanbevelingen op verwacht."

D66’er Sjirk Bruinsma benadrukte dat een raadsonderzoek een zwaar instrument is en hij vroeg zich af of dit in de toekomst beter kan. Vice-voorzitter Karin van der Velde van de onderzoekscommissie is van mening dat het middel past bij het Lawei-debacle. "Want er is ook is groots aan de hand. Dit is een goed instrument in de zoektocht naar waarheidsbevinding. We hebben de hulp gekregen van deskundigen en er is een groot data-onderzoek geweest. Alles om de steen in dit uitzondelijke geval boven te krijgen."

De gemeenteraad behandelt op 3 juli het onderzoeksrapport inhoudelijk.