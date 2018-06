Met de schrik vrij bij ongeval Zijlstrastrjitte

Publicatie: wo 27 juni 2018 19.23 uur

BOELENSLAAN - Bij een ongeval op de kruising van de Zijlstrastrjitte en de Brandewyk in Boelenslaan zijn de bestuurders woensdagmiddag met de schrik vrijgekomen. Het ongeval ontstond, toen een vrouw vanuit de Zijlstrastrjitte linksaf de Brandewyk in wilde rijden. Een bestuurder die vanuit de Brandeweyk kwam, verzuimde de vrouw voorrang te verlenen en een botsing was het gevolg.

Na het ongeval werden de politie en de ambulance ter plaatse gestuurd. Beide bestuurders konden zelf hun voertuig verlaten en werden ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. De bestuurder, die over de Brandewyk reed, had glassplinters in zijn arm gekregen en de vrouw kwam er op het eerste gezicht zonder kleerscheuren vanaf.

Op de voorruit van de Citroën zat een dikke bult, deze was niet veroorzaakt doordat de bestuurder geen gordel droeg, maar door de airbag. De bestuurder had netjes zijn gordel gedragen. Bergers Collewijn en Tolman kwamen de beschadigde voertuigen halen. De weg werd door de politie tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval.

