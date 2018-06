Dronken vrouw maakt brokken in Wijnjewoude

Publicatie: ma 25 juni 2018 09.24 uur

WIJNJEWOUDE - Een dronken automobilist veroorzaakte zondagavond een aanrijding op de Merkebuorren in Wijnjewoude. De vrouw was met haar auto tegen een boom gereden.

De politie is ter plaatse gekomen en uit een blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Ze is overgebracht naar het bureau in Drachten voor een ademanalyse. Ze scoorde uiteindelijk 830 ugl. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingevorderd.