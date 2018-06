'Belastingkantoor heeft boel niet in de klauwen'

Publicatie: wo 20 juni 2018 18.12 uur

DRACHTEN - Uitkeringsgerechtigden komen niet in de knel door de ICT-problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland stelt dat burgers niet van te voren aanslagen van Wetterskip Fryslân hoeven te betalen, in afwachting van de aanvraag voor kwijtschelding. Ook zou er geen sprake zijn van dubbele aanslagen.

PvdA Smallingerland stelde dinsdagavond vragen over de computerproblemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. De aanslag van de waterschapsbelasting komt daardoor bij veel mensen maanden vertraagd. PvdA’er Dinie Mulder is bang dat huishoudens bedragen van soms wel 379 euro moeten vooruitbetalen. "Burger kunnen hierdoor in de problemen komen, terwijl ze er geen schuld aan hebben."

Wethouder Roel Haverkort spreekt dit tegen. "Er is een onwenselijke situatie bij het Noordelijk Belastingkantoor, ze hebben de boel niet in te klauwen. Toch wordt tegen gesproken dat mensen belasting vooruit moeten betalen. We hebben hier op het gemeentehuis ook geen melding gekregen van mensen die in de problemen komen." Haverkort voelt er niet veel voor om een klacht in te dienen. "Bij het Noordelijk Belastingkantoor is men zich er goed van doordrongen van het feit om dit op te lossen."