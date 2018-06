3 jaar cel voor Friese Facebookhacker

Publicatie: ma 18 juni 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - De Friese cybercrimineel (37) die honderden particulieren en bedrijven heeft gehackt en bestolen, is maandag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar cel, plus een jaar voorwaardelijk. De man, die in Sneek en Leeuwarden heeft gewoond, is veroordeeld voor oplichting en poging tot oplichting, computervredebreuk, Facebookfraude en witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist.

'Grootschalige cybercriminaliteit'

Er was volgens rechtbank sprake van 'grootschalige cybercriminaliteit, die opvalt door de professionaliteit en geraffineerdheid'. De man liet zich door bedrijven inhuren als websitebouwer. Hij leverde goed functionerende websites af, vaak met een webshopfunctie. Maar hij bouwde ook een geheime functie in, een zogeheten script, waarmee hij de gebruikersnamen en wachtwoorden van klanten onderschepte. Met de accounts van de slachtoffers ging hij vervolgens shoppen bij websites als Bol.com. De bestelde goederen liet hij bezorgen bij afhaalpunten in Leeuwarden en op het adres van zijn ex-partner in Sneek.

Werkzaam in ICT

Verder nam hij Facebookaccounts over. Nadat hij de identiteit van de gebruiker had overgenomen, probeerde hij geld af te troggelen van de vrienden van degene op wiens naam de account stond. De man was gokverslaafd. Om 's nachts door te halen met gokken begon hij speed te slikken. Ook daaraan raakte hij verslaafd. Hij heeft van meet af aan meegewerkt aan het onderzoek en hij zou inmiddels zijn verslavingen hebben overwonnen. Hij woont nu in Eindhoven en is werkzaam in de ICT. Ondanks dat hij positieve draai aan zijn leven heeft gegeven, legde de rechtbank toch een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op.

'Afschrikwekkend signaal'

'Om het nadeel dat de vele slachtoffers hebben ondervonden te vergelden', aldus de rechtbank. Ook wil de rechtbank een afschrikwekkend signaal afgeven, 'omdat cybercrime in de huidige samenleving een steeds grotere vlucht heeft genomen'. Het merendeel van de slachtoffers krijgt de geleden materiële schade vergoed. Veel mensen hadden ook om smartengeld gevraagd, maar dat kan volgens de rechtbank niet worden toegewezen als er geen sprake is van lichamelijk letsel of ernstig psychisch leed. Dat laatste is volgens de rechtbank in deze strafzaak niet aangevoerd of aannemelijk gemaakt. De verdachte komt onder toezicht van de reclassering.