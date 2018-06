WhatsApp preventie in wijk De Bouwen in Drachten

Publicatie: wo 13 juni 2018 10.36 uur

DRACHTEN - Vorige week heeft de gemeente in De Wijk De Bouwen in Drachten borden geplaatst waarop iedereen wordt geattendeerd op Whatsapp-buurtpreventie. De laatste tijd is het voor buurtbewoners minder prettig om door het park te wandelen of hun hond uit te laten. Veel jongeren houden zich op in en rond het park in de middag- en avonduren. Er wordt van alles geroepen naar wandelaars, in verschillende talen. Ook zouden er meisjes lastig gevallen zijn.

Ook worden er volgens de buurtbewoners gevaarlijke capriolen uitgehaald bij het oversteken van de Drift naar de overkant. Ze noemen het ook wel automobilisten-pesterijen: net voor de auto oversteken zodat ze plots in de remmen moeten. "Het is wachten op het eerste ongeluk."

De politie en handhaving doen al regelmatig een ronde door het park en met de Whatsapp-groep zal de politie nog sneller op de hoogte kunnen worden gebracht bij ongeregeldheden.

