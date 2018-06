Huis van de maand: Tsjerkepaed in Twijzelerheide

Publicatie: di 05 juni 2018 17.56 uur

TWIJZELERHEIDE - Deze keurige hoekwoning met aangebouwde bijkeuken, vrijstaande stenen garage en diepe achtertuin is gelegen op een perceel van maar liefst 495m² in een mooie en ruim opgezette woonomgeving.

De goed onderhouden woning wordt centraal verwarmd met behulp van radiatoren, de Nefit Topline HR cv-combiketel is van 2012. Verder is de woning deels voorzien van isolatieglas en recent is in 2015 de vloerisolatie aangebracht. Het schilderwerk aan de buitenzijde is in 2014 uitgevoerd.

De vrijstaande stenen garage (ca. 29 m²) met overdekt terras is gebouwd in 2008, in spouw uitgevoerd, L-vormig en aan de voorzijde voorzien van een garagedeur en in de zijgevel zijn twee loopdeuren. Via een vaste trap is de zolderberging te bereiken. Deze garage biedt naast autostalling ook voldoende hobby/werkruimte.

De diepe achtertuin grenst aan de achterzijde aan de achtergelegen straat. Hierdoor is het eventueel mogelijk om een extra oprit aan deze zijde te realiseren.

Indeling:

Voorentree, hal, toilet met fonteintje, trapkast, woonkamer, eetkamer, dichte keuken met keukenblok met een dubbele spoelbak, bijkeuken met achteringang en aansluitingen voor witgoed.

Eerste etage: overloop met dakraam, drie slaapkamers waarvan één met laminaatvloer, badkamer met douche, toilet en vaste wastafel.

Tweede etage: luik naar een compacte zolderberging.

Verzorgde voor- en achtertuin, de diepe achtertuin biedt veel privacy en is voorzien van zonneterras, borders en een groot gazon. De lange oprit naast de woning biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Maak een afspraak om deze keurige woning met verrassend diepe achtertuin en een vrijstaande garage met volop hobby/werkruimte eens van binnen te bekijken. Klik hier voor meer informatie over de woning.

