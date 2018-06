Dantumadiel verrekent kosten jeugdzorg

Publicatie: ma 04 juni 2018 16.12 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel sluit 2017 af met een positief resultaat van € 702.000. Na het verwerken van budgetten uit 2017 in verband met nog niet gedane- of uitgestelde investeringen, zal het uiteindelijke resultaat wel negatief worden met € 832.000. Dit blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de raad presenteert.

Het negatieve saldo heeft vooral te maken met de afrekening kosten jeugdzorg over de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze afrekening gaat over een bedrag van 1,9 miljoen euro. Ook het nemen van een verliesvoorziening van € 759.000 op de bouwgrondexploitatie had een negatieve invloed op het resultaat.

Wethouder van Financiën Rommy Kempenaar hoopt dat door de eenmalige afrekening voor jeugdhulpkosten over de afgelopen 3 jaar er nu schoon schip is wat betreft de afrekeningen in het sociaal domein: "Het jaar 2016 sloten we af met een bijzonder groot positief resultaat. Door de achterstanden in afrekening van de aanbieders van zorg richting de gemeente, waar we tot voor kort geen zicht op hadden, is er nu een forse eenmalige afrekening over de afgelopen drie jaar. Een deel van het overschot uit 2016 moeten we dus nu gebruiken om dit te betalen."

Hij benadrukt dat Dantumadiel er wat betreft het weerstandsvermogen er goed voor staat, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dit vermogen geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen.