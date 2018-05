Racefietsster lichtgewond bij aanrijding

Publicatie: zo 27 mei 2018 12.02 uur

DRACHTEN - Een racefietsster is zondag rond 10.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Lauwers in Drachten. De auto, die vanaf de Slinge de Lauwers op zou draaien, zag de racefietster over het hoofd en kon een aanrijding niet meer voorkomen.

De racefietster had last van haar heup. Hierop kwam een ambulance ter plaatse om het slachtoffer te controleren. De vrouw is nagekeken in de ambulance en is vervolgens thuisgebracht. De racefiets is door een agente naar de woning van het slachtoffer gebracht.