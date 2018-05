Sportveld in Munnekezijl officieel geopend

Publicatie: vr 25 mei 2018 13.20 uur

MUNNEKEZIJL - Leerlingen van basisschool 't Oegh hebben vrijdag samen met wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. het vernieuwde sportveld in Munnekezijl. Zij deden dit door een penalty te schieten op het doel. Het sportveld naast het dorpshuis is voorzien van een nieuw hekwerk, doelen en een ballenvanger. Afgelopen jaar is ook de renovatie van het dorpshuis afgerond. De nieuwe doelnetten zijn geschonken door VV De Lauwers.

Ruim een jaar geleden is er gestart met het overleg tussen dorpsbelang Munnekezijl en de gemeente Kollumerland c.a. om het sportveldje bij het dorpshuis op te knappen. De leerlingen waren erg blij met het resultaat. Ze kunnen weer op een veilige manier gebruik maken van het sportveld. Ook wethouder Boerema is blij met het resultaat. “Dit is een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking van verschillende partijen in het dorp om een belangrijke voorziening in het dorp weer op niveau te krijgen en de leefbaarheid te versterken”, aldus de wethouder.