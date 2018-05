Burgumse steekt vriend met slagersmes:16 maand cel

Publicatie: vr 25 mei 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige Burgumse hoorde vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank de officier van justitie een celstraf van 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk tegen zich eisen. De officier ging er vanuit dat de vrouw in haar woning aan de Yp in de nacht van 15 op 16 februari haar toenmalige vriend met een mes in de schouder heeft gestoken. De Burgumse kon zich daar niets meer van herinneren, maar ook zij ging er vanuit dat zij degene is die haar vriend, en 26-jarige man uit Dokkum, heeft gestoken.

Pep geslikt

Beide partijen hadden die dag nogal wat gebruikt, niet alleen alcohol, maar ook drugs. De Dokkumer zou behoorlijk wat 'pep' hebben geslikt. Volgens de Burgumse wilde haar vriend 'intiem' zijn, zij had daar geen zin in. De man bleef aandringen, zij zou hem verschillende malen hebben gevraagd om weg te gaan. 'Hij gedroeg zich anders dan ik hem kende', zei de Burgumse. Uiteindelijk draaide het uit op ruzie. Daar wist zij zich al niks meer van te herinneren.

Bloedneus

Volgens de Dokkumer sloeg de stemming tussen 11 en 12 uur 's avonds om. De vrouw begon om zich heen te slaan en bezorgde hem een bloedneus. Ze liep naar de keuken, pakte een slagersmes en begon daarmee te dreigen. Toen hij het mes probeerde af te pakken, zou de vrouw hem in de schouder hebben gestoken. De man verliet de woning en liep naar Feanwâlden. Vanuit een woning aan de Lysterstrjitte belde hij een ambulance. De steekwond was volgens de officier op een plek die levensbedreigend kan zijn. Hij ging uit van een poging tot doodslag.

Onvoldoende reactie

Hoewel de reclassering het niet wenselijk achtte de Burgumse opnieuw naar de gevangenis te sturen, eiste de officier toch 16 maanden onvoorwaardelijk. 'Een werkstraf is onvoldoende reactie op het feit dat is gepleegd', zei de officier. Hij wil dat de vrouw een contactverbod en een locatieverbod -voor de woonplaats van het slachtoffer- opgelegd krijgt. Verder zou de vrouw behandeld moeten worden en zou ze een alcohol- en drugsverbod opgelegd moeten krijgen. Dat laatste was al gebeurd toen de vrouw in maart voorwaardelijk werd vrijgelaten. De rechtbank doet op 8 juni uitspraak.