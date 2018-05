Burdaard: agressieve buizerd valt mensen aan

Publicatie: wo 23 mei 2018 22.53 uur

BURDAARD - Langs de Steenendamsterweg in Burdaard is een agressieve buizerd actief. De gemeente waarschuwt de inwoners voor de vogel. "Hij valt soms voorbijgangers aan. Waarschijnlijk heeft de vogel in de buurt zijn nest. Hij verdedigt zijn nest en de directe omgeving."

De gemeente adviseert iedereen om de buizerd met rust te laten. "Zodra de jongen groot zijn, is de vogel weer vertrokken."