Echtpaar Tuinstra uit S'veen 65 jaar getrouwd

Publicatie: wo 23 mei 2018 19.03 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht op woensdag het echtpaar Tuinstra uit Surhuisterveen. Sjoerd Tuinstra en Martje Tuinstra-Helmhout zijn maandag 21 mei, 2e pinksterdag, 65 jaar getrouwd.



Sjoerd Tuinstra is geboren op 19 juli 1928 in Boelenslaan. Martje Tuinstra-Helmhout is geboren op 22 maart 1932 in Surhuizermieden. Het echtpaar leerde elkaar kennen op de dansvloer in Stroobos. Na drie jaar verkering stapten ze in het huwelijksbootje en gingen in Surhuizermieden wonen. Het echtpaar heeft twee zoons, vier kleinkinderen en inmiddels vijf achterkleinkinderen.



De heer Tuinstra werkte tot zijn pensioen als metselaar. In zijn vrije tijd mocht hij graag klussen aan zijn huis of vrienden en familie daarbij helpen. Mevrouw Tuinstra werkte voor zij trouwde als hulp in de huishouding. Daarnaast deed zij een cursus als naaister. Later werkte mevrouw als schoonmaakster en oppas, naast de zorg voor haar kinderen en de eigen huishouding. In haar vrije tijd mocht ze tot op hoge leeftijd graag fietsen met de fietsclub en ging zij eens per week zwemmen.



In 1965 verhuisde het gezin naar Surhuisterveen. Het echtpaar woont daar nu nog steeds zelfstandig. Zij doen zelf boodschappen, koken en verzorgen hun tuin. Deze zomer viert het echtpaar hun 65-jarige huwelijksfeest. De heer Tuinstra wordt in juli 90 jaar en een van de kleinkinderen is dan terug uit het buitenland.

