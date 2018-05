Veel bezoekers bij Openluchtdienst Veenklooster

Publicatie: ma 21 mei 2018 17.01 uur

VEENKLOOSTER - In het Veenkloosterbos werd op Pinkstermaandag door ruim 1500 mensen de openluchtdienst bezocht. Met als thema “Hoop doet Leven” stond dez dienst onder leiding van Aart Langevoort uit De Westreen. De muzikale begeleiding was van Gospelband Soon Return uit Wâlterswâld.

Voorafgaand aan de openluchtdienst waren er langs de looproute naar het bos een drietal gospelgroepen actief: Benefaction uit Groningen, Jair uit De Westereen en Sjema uit Sneek. Voor de kinderen was er vanaf kwart voor tien een kinderprogramma in de tent.

