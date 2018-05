Step Elfstedentocht passeert Dokkum

Publicatie: zo 20 mei 2018 11.00 uur

DOKKUM - Pinsterzondag om 05.41 uur kwamen 250 steppers aan in Dokkum. De steppers, die om 00.00 uur vertrokken uit Bolsward, steppen de Elfstedentocht. Aan de tocht die voor de 33e keer wordt gereden verschenen 252 deelnemers aan de start. Voor de stempelpost in Dokkum vielen 2 steppers uit en waren er 5 lekke banden.

De route van 230 kilometer die gereden wordt is bijna dezelfde als de route voor de fietsers, die op Pinstermaandag van start gaan. Via de Holwerderweg kwamen de steppers in collonne Dokkum binnen. Op de Rondweg moest er gestempeld worden en was er tijd om even wat te eten en te drinken.

Vanaf Bolsward tot Dokkum moesten de steppers als één groep bij elkaar blijven en was er vanwege het donker begeleiding. Vanaf Dokkum mogen de steppers hun eigen tempo rijden. De deelnemers kunnen tot vanavond 21.00 uur finishen in Bolsward.

Dit jaar waren er ook steppers uit Italië, Frankrijk, België en Duitsland. Drie deelnemers reden de tocht voor de 10e keer, twee voor de 31e keer en Sietse Lenters, die voor de 25e keer mee reed, deed dit op een step uit 1985 waar het ooit mee begon.

FOTONIEUWS