Asielzoeker bedreigt politieagent met scheermes

Publicatie: do 03 mei 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Ethiopische asielzoeker (32) die op 19 december op het azc in Drachten een politieagent met een scheermes bedreigde, is donderdag bij verstek door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van een week. De agent was 's nachts na twee uur afgekomen op een melding dat er een incident was op het azc aan het Noordereind. Daar aangekomen zag de agent dat de verdachte met een scheermees om zich heen stond te zwaaien.

De man was onder invloed van alcohol. Hij zou later verklaren dat hij niet de agent bedreigde met het scheermes, maar dat zijn actie gericht was op 'de Arabieren', kennelijk medebewoners van het azc. De rechter ging er vanuit dat de man de agent met het mes bedreigde. De verdachte is inmiddels niet meer in Nederland, hij is uitgezet naar Duitsland, het land waar hij zich aanvankelijk als asielzoeker had aangemeld.