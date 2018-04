Stiefzoon heeft 'spaargeld' Henk Eker witgewassen

Publicatie: ma 30 april 2018 14.05 uur

LEEUWARDEN - De stiefzoon van de in 2013 vermoorde Henk Eker uit Oosterwolde is maandag wegens witwassen veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De Leeuwarder rechtbank acht bewezen dat de stiefzoon, een 50-jarige inwoner van Leeuwarden, het geld van de bij een ripdeal om het leven gekomen Oosterwoldiger heeft witgewassen. De ex-vrouw van de stiefzoon, een 47-jarige inwoonster van Drachten, werd vrijgesproken. Dat had de officier van justitie twee weken geleden ook geëist.

De aan de stiefzoon opgelegde straf is iets lager dan de eis: de officier eiste ook 240 uur werkstraf, maar dan in combinatie met een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) ging er vanuit dat de stiefzoon een veel hoger bedrag had achtergehouden en uitgegeven. Volgens de weduwe van Henk Eker is er 275.000 euro verdwenen. Het OM concludeerde dat de man in elk geval bewijsbaar 112.000 euro uitgegeven.

De rechtbank kwam op een lager bedrag uit dat nog lager was: 34.000 euro. Dat is crimineel geld en de rechtbank bepaalde dan ook dat de stiefzoon dat bedrag aan de Staat moet betalen. De stiefzoon ontkende dat hij het geld van Eker in bewaring had gekregen en had uitgegeven. Volgens hem spanden zijn moeder en zijn broer tegen hem samen. Henk Eker had het geld in de loop der jaren overgehouden aan de verkoop van illegaal vuurwerk en de handel in wiet.

Uit voorzorg had Eker het geld ondergebracht bij een buurvrouw. Toen het na de dood van Eker -in januari 2013- krioelde van de politie, werd het de buurvrouw te heet onder de voeten. Zij zou het geld eerst bij haar moeder hebben gebracht, waarna het bij de stiefzoon was beland. Toen de weduwe van Eker het geld terug wilde hebben, zou zij nee op het rekest hebben gekregen. De vrouw was vervolgens naar de politie gestapt.