Man (33) rijdt al jarenlang zonder rijbewijs

Publicatie: ma 30 april 2018 09.45 uur

BURGUM - Een 33-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel moest zondag zijn auto inleveren bij de politie. De man werd staande gehouden tijdens een controle op de Centrale As (N356).

Tijdens de controle werd eerst duidelijk dat de man te diep in het glaasje had gekeken. Hij blies 500 ugl. Hij bleek verder diverse boetes op zijn naam te hebben voor het autorijden zonder rijbewijs. De politie besloot om deze keer de auto van de man in beslag te nemen.