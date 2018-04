Inzittenden BMW aangehouden door politie

Publicatie: zo 29 april 2018 16.46 uur

KOOTSTERTILLE - De vier inzittenden van de grijze BMW die zondag werd aangetroffen op de rotonde van Kootstertille zijn door de politie aangehouden. De BMW kwam rond 6.32 uur op de rotonde tot stilstand en de inzittenden sloegen op de vlucht. De kentekenplaten waren na het ongeval van de auto verwijderd en de inzittenden zijn vervolgens weggerend.

In de loop van de ochtend wist de politie drie mannen aan te houden aan de Van Stolbergstrjitte in Kootstertille. Een vierde persoon werd rond 9.30 uur aangehouden op de Zevenhuisterweg in Noardburgum. Het gaat om een 20-jarige inwoner van Gytsjerk, een 23-jarige inwoner van Harkema, een 21-jarige inwoner van Kootstertille en een 22-jarige inwoner van Rottevalle.

Het viertal is aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van het ongeval. Tevens onderzoekt de politie wie er gereden heeft. Ook zou er een rijbewijs ingevorderd zijn.