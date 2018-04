Kinderburgemeester opent Koningsspelen

HOLWERD - Kinderburgemeester Aukje Miedema van de gemeente Dongeradeel heeft donderdag het officiële startsein voor de koningsspelen in Holwerd gegeven. De buurtsportcoaches van de DDFK-gemeenten hebben voor ruim 150 leerlingen van OBS De Tsjelke en CBS Ploos van Amstel een sportieve dag georganiseerd in het MFA in Holwerd.

De koningsspelen staan ook in het thema van het samengaan van de twee Holwerder scholen in de toekomst. Want sport verbindt. Na de opening presenteren de kinderen een leuke dans. Vervolgens is het voor groep 1 t/m 8 tijd voor diverse sporten en spelletjes.