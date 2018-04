Man (18) bewusteloos geslagen in Drachten

Publicatie: do 26 april 2018 09.18 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagmiddag moeten in actie komen na een vechtpartij in het Reidingpark aan de Berglaan in Drachten. Omstanders zagen dat een groepje jongeren elkaar aan het slaan en schoppen waren. Er vielen op een zeker moment rake klappen waarbij een 18-jarige man uit Almere in elkaar werd geslagen. Hij werd ook in het water geduwd.

De omstanders hebben de jongeman uit het water getild en de hulpdiensten gealarmeerd. Meerdere politieauto's en een ambulance kwamen ter plaatse. De jongen is behandeld door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De 18-jarige man denkt er nog over na om aangifte te doen. Er zijn door de politie geen mensen aangehouden.