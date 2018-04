Oplaten van ballonnen ontmoedigd

Publicatie: wo 25 april 2018 21.10 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat het oplaten van ballonnen bij feestelijkheden ontmoedigen. Een speciaal ingediende motie werd dinsdagavond unaniem aangenomen.

In de toekomst zouden ambtenaren bij een aanvraag van een evenement eventueel kunnen vragen of er ook een actie plaatsvindt met ballonnen. Met een speciale flyer kan wellicht worden uitgelegd waarom de gemeente dat liever niet heeft. Het is een praktische invulling van de motie die door PvdA, FNP, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie werd ingediend.

Volgens raadslid Dinie Mulder van PvdA staan ballonnen in top vijf van zwerfvuil. "Zelfs boven PET-flessen, dat weten veel mensen niet." Ook met zogenoemde biologisch afbreekbare ballonnen duurt het vaak nog een jaar voor die verdwenen zijn. "Het zorgt voor dierenleed, met name bij vogels die door linten verstikken of uithongeren na het eten van de resten. Men heeft tot het strand van Normandië last van onze onze ballonnen."

Bewust is er niet gekozen voor een verbod, omdat de gemeenteraad uit gaat van een verantwoordelijkheid van de inwoners. "Maar een groeiende bewustwording is wel belangrijk", vindt CDA’er Karin van der Velde, "Ook binnen onze partij was niet iedereen op de hoogte van het grote probleem met de ballonnen."