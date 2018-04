Gratis voorstellingen LF2018 in Achtkarspelen

Publicatie: wo 25 april 2018 13.33 uur

BUITENPOST - Dit jaar is Leeuwarden met Fryslân de Kulturele Haadstêd van Europa. Ook de gemeente Achtkarspelen staat bol van culturele activiteiten. Er zijn exposities, muziek- en toneelvoorstellingen en fiets- en wandeltochten. Sommige activiteiten zijn gratis toegankelijk, bij andere wordt een entreeprijs gevraagd.

"Achtkarspelen wil graag dat iedereen mee kan doen aan LF2018. Daarom zijn er voor onze inwoners met een laag inkomen tegoedbonnen", aldus wethouder Sjon Stellinga. "De inwoners zijn afgelopen week op de hoogte gesteld om de bonnen aan te vragen." De bonnen, met een totale waarde van € 50, geven vanaf 1 mei entree tot verschillende LF2018-evenementen in Achtkarspelen.

Voor het hele gezin

Vanaf ieder adres waar een brief is ontvangen, mogen voor maximaal vier personen uit een gezin tegoedbonnen worden aangevraagd. Na ontvangst van de bonnen kunnen de mensen zelf kiezen naar welke voorstelling ze willen, zolang deze maar in de evenementengids ‘Achtkarspelen LF2018’ staat. Tot 14 mei zijn de tegoedbonnen aan te vragen. Ze geven alleen korting op de entreeprijs, niet in te leveren voor consumpties of contant geld.

Op www.achtkarspelen.nl/2018 staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegoedbonnen LF2018.