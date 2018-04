Geen plannen situatie Moleneind aan te passen

Publicatie: di 24 april 2018 13.35 uur

DRACHTEN - Nadat afgelopen vrijdag aan het Moleneind in Drachten opnieuw een auto de Drachtstervaart in rolde laaide de discussie weer op: waarom geen randje langs het water? Sinds de komst van de vaart aan het Moleneind zijn er naar schatting al minimaal twaalf auto’s te water geraakt. In sommige gevallen zelfs met inzittende(n).

De gemeente Smallingerland laat weten dat er geen plannen zijn om de situatie aan het Moleneind aan te gaan passen. In 2015 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de wijze waarop weggebruikers het rijden langs de Drachtstervaart ervaren. Uit dit onderzoek kwamen een aantal aanbevelingen die de gemeente heeft overgenomen.

Uit het onderzoek kwamen drie concrete aanbevelingen. De wegrand schoon en zichtbaar houden door de straat negen keer per jaar te vegen en drie keer per jaar te borstelen. Er op toezien dat iedereen langs het Moleneind keurig in de vakken parkeert door middel van controles. En het Moleneind is opgenomen in hoofdroute voor het strooien in de gemeente Smallingerland.