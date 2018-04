Afghaans gezin uit AZC Burgum mag alsnog blijven

Publicatie: vr 20 april 2018 15.39 uur

BURGUM - Het Afghaanse gezin uit het AZC in Burgum mag toch blijven. De familie werd vorige week opgehaald om uitgezet te worden naar Afghanistan en dit leverde verzet en protest op vanuit de politiek. Afghanistan is niet een veilig land en het zou onmenselijk zijn om de familie terug te sturen.

Vrijdag maakte staatssecretaris Harbers van Justitie van Veiligheid bekend dat hij het christelijke gezin om humanitaire redenen toch toestemming geeft om in Nederland te blijven. Het gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen, was al naar Zeist gebracht in afwachting van de uitzetting naar Afghanistan. Dat gaat niet door.