Verdachten A7-blokkade komen voor de rechter

Publicatie: do 19 april 2018 11.10 uur

LEEUWARDEN - Op 6, 7 en 8 juni moeten 34 mensen zich voor de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden voor het opzettelijk versperren van de snelweg A7 bij Joure op 18 november vorig jaar. Ook staan zij terecht voor het verhinderen van een anti-Zwarte Piet-demonstratie bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Het Openbaar Ministerie heeft deze week de dagvaardingen naar deze 34 mensen uitgestuurd.

Blokkade snelweg

De verdachten wordt verweten dat zij opzettelijk de snelweg hebben geblokkeerd en daarmee voor een gevaarlijke verkeerssituatie hebben gezorgd. De bussen met demonstranten werden klemgereden en er is een file ontstaan. De risico's van een dergelijke actie op een autosnelweg zijn dusdanig dat een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is.

Recht op demonstratie

Het recht op demonstratie is een belangrijk recht in Nederland. De demonstranten hadden de gemeente Dongeradeel tijdig in kennis gesteld van hun voornemen om te gaan demonstreren in Dokkum op 18 november 2017 en ontvingen daarvan een bevestiging. Er werd verder uitvoerig overleg gepleegd over de wijze waarop (veilig) inhoud kon worden gegeven aan het demonstratierecht. Wanneer mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd, zijn er in een democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven. Het verhinderen van een demonstratie is echter een strafbaar feit.

Opruiing

De verdachten zijn tot deze blokkade op de A7 overgegaan na berichtgeving op Facebook. Hierin was opgeroepen om massaal de weg op te gaan om de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden. De verdachte die deze oproep op Facebook zou hebben gedaan, wordt gedagvaard voor opruiing.

Zittingsdagen

De verdachten moeten verschijnen voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Leeuwarden. Vanwege de omvang van de zaak staan de zaken op drie verschillende dagen bij de rechtbank gepland: 6, 7 en 8 juni 2018. Per dag worden de zaken van ongeveer twaalf verdachten helemaal behandeld, inclusief het requisitoir en de pleidooien.