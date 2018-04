Auto in botsing met trekker bij Drogeham

Publicatie: za 14 april 2018 17.42 uur

DROGEHAM - Een automobilist kwam zaterdag rond 17.25 uur in botsing met een trekker op de Hamsterpein bij Drogeham. De bestuurder haalde een trekker in die op dat moment afsloeg. De aanrijding was het gevolg.

Bij de botsing kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. De politie is ter plaatse gekomen om de zaak af te handelen. Ook kwam een ambulance ter plaatse. De auto raakte door de aanrijding beschadigd.

FOTONIEUWS