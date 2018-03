Prestaties zonnepanelen op beeld: kosten 4500 euro

Publicatie: vr 30 maart 2018 11.19 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen gaat 4500 euro excl. btw. investeren om de opbrengst van de zonnepanelen op het gemeentehuis in beeld te brengen op een scherm in de publieksruimte. Dat heeft het college van B&W besloten. Er liggen in totaal 446 zonnepanelen op het dak die ongeveer 100.000 kWh per jaar opleveren.

Sinds 2015 was het al de wens van de gemeente om de 'live opbrengst' in beeld te kunnen brengen in het gemeentehuis. Op deze wijze laat de gemeente zien hoe duurzaam zij bezig is en tevens worden mensen bewust gemaakt van de mogelijkheden.

Omdat de gemeente twee verschillende installaties met zonnepanelen op het dak heeft liggen, was het lange tijd onmogelijk om de twee cijfertjes op te tellen en vervolgens op één beeld te projecteren. De informatie over de energie opbrengst wordt getoond via het narrow-casting systeem op de huidige schermen in de publieksruimte.