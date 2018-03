Autopoetser verkoopt Opel zonder toestemming door

Publicatie: wo 28 maart 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Opeinde moet een maand de cel in wegens verduistering van een auto. De man heeft een Opel Vectra bijna twee maanden verdonkeremaand, terwijl het eigenlijk alleen de bedoeling was dat hij het voertuig voor een kennis zou schoonmaken en poetsen. De eigenaresse wilde de Opel verkopen, maar tot haar verbazing kwam ze er achter dat de Peinster de auto via Facebook te koop aanbood.

In de tussentijd had de man, toen de eigenaresse naar de auto informeerde, telkens gezegd dat hij het druk had en nog geen tijd had gehad om de auto schoon te maken. Nadat de vrouw via Whatsapp duidelijk had gemaakt dat ze de Opel terug wilde hebben, vond ze een envelop met 300 euro in de bus. Het bleek dat de Peinster de auto voor 650 euro had verkocht aan een bedrijf in Leeuwarden.

De eigenaresse had op niet mis te verstane wijze van het autobedrijf te horen gekregen dat ze vrijwaringscode moest doorgeven. Zou ze dat niet doen, dan zou de auto in de fik gaan. Het bleek dat de Peinster zelf aan de auto had geknutseld en waarschijnlijk had hij de motor opgeblazen. De man was enorm brutaal te werk gegaan, vond de politierechter. Zij bepaalde dat de auto, die in beslag was genomen, terug moet naar de eigenaresse. De verdachte moet 1000 euro schadevergoeding betalen, bovenop de 300 euro die de vrouw al had gekregen.