Man had doorgeladen wapen in auto

Publicatie: ma 26 maart 2018 17.56 uur

GROU - Voor rijden onder invloed, wapenbezit en voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij moet een 35-jarige man mogelijk een gevangenisstraf van 14 maanden uitdienen. Dat eist het Openbaar Ministerie.

Doorgeladen wapen op passagiersstoel

Op 25 augustus 2016 reed de man onder invloed door de straten van de binnenstad van Leeuwarden. Hij stopte bij een tuin omdat hij zich onwel voelde. Een tuinierster vroeg aan de man of het wel goed met hem ging, en bood hem water aan. Toen de man uitstapte om het water aan te nemen, zag de vrouw op de passagiersstoel van de auto een wapen liggen.

Zwaar onder onvloed

Meerder getuigen zagen dat de man zwaar onder invloed was. Na een melding konden agenten het wapen veilig stellen, de man staande houden en hem meenemen naar het bureau. Het wapen - een semi automatische Walter - was gevuld met ten kogelpatronen en klaar om mee te schieten.

Weigering bloedonderzoek

Ondanks het bevel van hogerhand weigerde de beschonken man mee te werken aan bloedonderzoek. Wel werd op die dag duidelijk dat de man betrokken zou zijn bij een hennepkwekerij met 360 planten in Grou. De Leeuwarder zou de kwekerij vanaf 1 juni tot 25 augustus samen met anderen hebben onderhouden. De stroom voor de kwekerij werd daarbij illegaal afgetapt.

Kogels in de kwekerij

Toen de kwekerij werd ontmanteld troffen agenten een grote hoeveelheid kogelpatronen aan. Deze kogels behoorde bij het wapen dat eerder bij de Leeuwarder werd aangetroffen.

"Onder Invloed rijden, met een doorgeladen wapen naast je, in dichtbevolkt gebied? Een werkstraf is niet aan de orde", zei de officier. Naast de celstraf eist ze dat de man zijn rijbewijs voor de duur van negen maanden inlevert, mede omdat de man eerder voor rijden onder invloed is veroordeeld.

De uitspraak is over twee weken.