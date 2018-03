Dronken man uit Tytsjerksteradiel aangehouden

Publicatie: zo 25 maart 2018 11.40 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige dronken man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zaterdagnacht door de politie aangehouden in Leeuwarden. Agenten troffen de man aan omstreeks 1.00 uur op de Wirdumerdijk. Hij was flink onder invloed van alcohol.

Uit een controle bleek dat de man schorsende voorwaarden had en geen alcohol mocht gebruiken. Hij is daarop door de politie aangehouden voor openbare dronkenschap.