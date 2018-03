Gjalt Benedictus informateur in Tytsjerksteradiel

Publicatie: za 24 maart 2018 16.02 uur

BURGUM - Het CDA werd bij de raadsverkiezingen van woensdag de grootste partij in Tytsjerksteradiel. De heer Gjalt Benedictus uit Garyp is door CDA-lijsttrekker Gelbrig Hoekstra gevraagd om als informateur op te treden bij de gesprekken die hij komende week zal voeren met de lijsttrekkers van de zeven partijen in de raad van Tytsjerksteradiel. Gewoontegetrouw neemt de lijsttrekker van de grootste partij in de raad het initiatief voor de vorming van een nieuwe coalitie in deze gemeente.

Ook bij de vorming van eerdere coalities in Tytsjerksteradiel was de heer Benedictus betrokken als (in)formateur. Hij heeft draagvlak bij de fracties in de raad.

Woensdag begint Gjalt Benedictus met de gesprekken met de diverse vertegenwoordigers van de partijen. Nog niet te zeggen is wanneer hij zijn werkzaamheden zal afronden met een eindrapportage aan de raadsfracties. De gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren. Benedictus komt vervolgens met de rapportage en deze zal wel in het openbaar besproken worden. Dit moet leiden tot de benoeming van een formateur.