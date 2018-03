Dokkum laatste stad die Sinterklaas-intocht wilde?

Publicatie: do 22 maart 2018 22.57 uur

DOKKUM - Was Dokkum de laatste stad waar de landelijke intocht van Sinterklaas in Nederland is gevierd? Het zou zo maar kunnen omdat er in Nederland geen enkele stad of gemeente is die belang heeft om de nationale intocht te organiseren. Dokkum liet in mei 2017 weten dat ze blij waren dat de NTR destijds koos voor Dokkum, maar wist ook wel dat zij de enige stad waren die zich hadden aangemeld. De tv-registratie van de intocht was prachtig maar alle media-aandacht ging vooral naar de snelweg-blokkeerders die demonstranten tegenhielden.

Het is voor het eerst in 66 jaar dat er geen enkele gemeente zin heeft in de landelijke intocht. Omroep NTR probeert met een brief aan alle gemeenten te voorkomen dat deze tv-traditie sneuvelt. De afgelopen jaren kreeg elke organiserende gemeente te maken met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet én met torenhoge beveiligingskosten. Zo ook Dokkum. Het Sinterklaasfeest dat voor de landelijke tv-registratie werd georganiseerd, kostte bijna 600.000 euro.