Uitbraak Noro-virus: gemeente sluit stembureau

Publicatie: di 20 maart 2018 23.30 uur

HURDEGARYP - In woonzorgcentrum Bennemastate in Hurdegaryp is het Noro-virus uitgebroken onder de bewoners. Vanwege de uitbraak heeft de gemeente Tytsjerksteradiel op het laatste moment besloten om het stembureau in het centrum te sluiten. Het virus is zeer besmettelijk en kan ontsteking van de darmen veroorzaken.

Omdat de gemeente geen gezonsheidsrisico’s wil nemen, wordt het stembureau, mede op advies van de GGD, 'verplaatst' naar het MFC It Maskelyn aan de Easter Omwei 5 in Hurdegaryp. Hier kon ook al gestemd worden. Door het tweede stembureau wordt de capaciteit uitgebreid. In Hurdegaryp kan verder ook gestemd worden in Nieuw Perspectief aan de Swagermanstraat 42.

Voor bewoners van Bennemastate wordt een passende oplossing gezocht zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen.