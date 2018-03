Vrouw neemt spullen overleden vriend mee naar huis

Publicatie: vr 16 maart 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoonster van Drachten is veroordeeld tot een werkstraf omdat ze spullen van een overleden vriend mee naar huis had genomen. De Drachtster, ze verscheen vrijdag niet op de zitting van de politierechter, had voor de vriend gezorgd, totdat de man medio oktober vorig jaar overleed. De kinderen kwamen er een aantal weken later achter dat er spullen waren verdwenen uit de woning van hun overleden vader.

Grasmaaier

Het ging onder meer om een grasmaaier, meerdere oude radio's, een fiets, een klok en een beeldje. De kinderen deden aangifte. De politie vond de spullen terug in de woning van de vrouw. In eerste instantie ontkende ze, in tweede instantie zei ze dat de overleden vriend had gezegd dat ze de spullen mocht hebben. Dat had ze moeten overleggen met de familie van de man en dat had ze niet gedaan.

Zalm en biefstuk

Op 11 januari had de vrouw zalm en een biefstuk gestolen bij een supermarkt in haar woonplaats. Een medewerker van de winkel zag dat de vrouw levensmiddelen in haar jas verstopte. De winkelbediende was coulant en zei dat de vrouw de spulletjes beter in een mandje kon doen. Dat deed de Drachtster, maar na het afrekenen bleek dat ze zalm en de biefstuk was 'vergeten'.

Budgetbeheer

De officier van justitie had haar bedenkingen bij het verhaal van de verdachte. Zij eiste voor beide feiten een werkstraf van 30 uur, plus nog eens 30 uur voorwaardelijk. De rechter nam de eis over. Hij bepaalde bovendien dat de vrouw, ze had al een strafblad van zeven pagina's, zich moet melden bij de reclassering en, indien nodig, een behandeling moet volgen. De vrouw zit in het budgetbeheer. Ze had tegen de reclassering gezegd dat niet altijd rond kan komen van de 50 euro leefgeld per week.