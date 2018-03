Echtpaar Hoekstra-De Vries 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 13 maart 2018 14.11 uur

KOOTSTERTILLE - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht dinsdag het echtpaar Hoekstra-De Vries uit Kootstertille. Het echtpaar viert dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn.



Wopke Hoekstra is geboren op 7 oktober 1933 en Hinke Hoekstra-De Vries op 28 december 1936. Op 13 maart 1958 is het echtpaar in Hoogkerk in het huwelijksbootje gestapt. Het echtpaar heeft 7 kinderen, 28 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.



Echtpaar Hoekstra-De Vries heeft samen gevaren op onder andere motortankschip ‘Poortvliet’. Ze voeren op Duitsland, België en Frankrijk. Wopke Hoekstra was schipper en had nog een knecht een boord. Na 5 jaar, toen de kinderen naar school moesten, zijn ze aan wal gegaan. De heer Hoekstra werd toen schipper op de veerpont ‘Schoonhoven-Gelkenes’. Het gezin woonde destijds in Groot-Ammers. Omdat de kinderen in Groningen studeerden is het echtpaar verhuisd naar het Noorden.



Hinke Hoekstra-De Vries houdt van haken en borduren en heeft via Whatsapp graag contact met de kinderen en kleinkinderen. Wopke Hoekstra schildert en puzzelt graag.

