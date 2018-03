Campagnedoek van PVV vernield

Publicatie: ma 12 maart 2018 11.13 uur

HARKEMA - Een campagnedoek en -bord van de PVV in Achtkarspelen is zondagnacht vernield. Een doek in Harkema werd kapot gesneden en de poten werden afgebroken. Een campagnebord in Boelenslaan werd met stenen bekogeld.

De PVV denkt dat het gaat om een gerichte actie omdat andere verkiezingsborden niet werden vernield.