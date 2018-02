Storing: Dokkum en omgeving even zonder water

24 februari 2018

DOKKUM - Een aantal huishoudens in Dokkum (en mogelijk omgeving) zat zaterdagochtend urenlang zonder water. De oorzaak hiervan is een waterleidingbreuk in een weiland in de omgeving van Dokkum.

De reparatie is in volle gang is. De breuk bevind zich in een 400mm transportleiding die in een dam naar een weiland langs de Birdaarderstraatweg net buiten Dokkum geschuurd is. Rond 11 uur is de leiding afgekoppeld en kon het reparatiewerk beginnen.

Medewerkers van Vitens en diverse aannemers zijn op dit moment bezig om de reparatie uit te voeren. Om 12.30 werden twee nieuwe buizen op locatie afgeleverd. De reparatie zal nog wel enkele uren in beslag nemen.

