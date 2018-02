Geen steun voor motie bomenkappen

Publicatie: do 22 februari 2018 23.09 uur

DOKKUM - Een motie van Dongeradeel Sociaal en de ChristenUnie Dongeradeel kon donderdagavond niet op steun rekenen. Dat bleek tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. De motie was aangekondigd met veel publiciteit vooraf op social media en een suggestief krantenbericht. Alleen Dongeradeel Sociaal stemde voor de motie. Mede-indiener ChristenUnie stemde niet voor of tegen de motie, maar onthield zich van stemmen. De rest van de raad was tegen.

Naar eigen zeggen kreeg Dongeradeel Sociaal veel reacties op het kappen van bomen in onder andere het Tolhuispark in Dokkum. Dat gebeurde met ‘groot’ materieel, niet altijd zachtzinnig en even netjes en liet soms diepe sporen na. Toch wist de partij dat de bomenkap er aan zat te komen. Alle partijen waren vorig jaar aanwezig bij een excursie door het Tolhuispark in Dokkum. “Foarich jier hawwe we in excursie hân troch it park. Doe wienen der noch lovende wurden fan de heer Lammering”, zei FNP-raadslid Fedde Breeuwsma als reactie op de berichten van Dongeradeel Sociaal. Wethouder Pytsje de Graaf kon zich ook niet in de motie vinden. “It hâldt yn dat jo sa no en dan kappe matte. We hienen efterstallig underhâld. Der moatte jo wol fjouwer jier foar rekkenje.”

Van de wethouder kreeg de oppositiepartij wel deels gelijk op een aantal punten. “De útfiering is op bepaalde plakken behoorlijk rigoureus gien. Der haw ik flinke discussie oer hân mei de tsjinst”, zei De Graaf. “Dat de kommunikaasje better mat, der bin ik it ek mei jo iens.” Zowel oppositie- als coalitiepartijen stoorden zich vooral aan de berichten die de partij in de krant zette. “De VVD vindt het erg storend dat we eerst een discussie in de krant krijgen”, zei raadslid Anton van der Aar. Dat gold ook voor Jannie van Midlum, van Algemeen Belang Dongeradeel. “Als blijkt dat bepaalde dingen niet kloppen, dan ga ik dat de burger uitleggen”, zei ze. En daarmee doelde ze op de suggestie van Dongeradeel Sociaal dat de bomenkap mogelijk bedoeld was om de gemeentekas te spekken. “Dat werp ik verre van mij”.

Overigens leek het er ook op dat niet het creëren van draagvlak voor de motie het doel was van de partij, maar met name het verkrijgen van publiciteit rondom de bomenkap. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 presenteert Dongeradeel Sociaal zich vooral als populistische protestpartij.