Lijsttrekkers openen verkiezingsmarkt in Burgum

Publicatie: di 20 februari 2018 16.02 uur

BURGUM - Met veel lawaai werd maandagavond de verkiezingsmarkt in het gemeentehuis in Burgum geopend. Dat gebeurde middels een onvervalst nostalgisch potje ‘blikgooien’, waarbij de lijsttrekkers van de zeven partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, met volle overgave en met meer of minder werptechniek, probeerden een piramide van lege blikjes omver te weren.

Niet alle blikken gingen 'om', maar het leverde genoeg spektakel op om te spreken van een 'geslaagde happening'. De markt staat tot de verliezingen in de publieksruimte van het gemeentehuis en is voor de geïnteresseerden vrij toegankelijk op de openingsuren van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen daar middels folders en ander propagandamateriaal hun licht opsteken over de standpunten van de zeven partijen, te weten: CDA, PvdA, GrienLinks, D’66, FNP, CU en de VVD.