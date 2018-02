Auto uitgebrand op rondweg in Dokkum

Publicatie: di 20 februari 2018 10.34 uur

DOKKUM - Op de Rondweg-west in Dokkum is dinsdagmorgen een auto uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan is op dit moment onduidelijk.

De brandweer van Dokkum is ter plaatse gekomen om het voertuig te blussen. Tijdens de bluswerkzaamheden was de weg afgesloten voor verkeer.

